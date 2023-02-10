Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak
Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 11:10, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 11:21
Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında:
10 ilimizde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak.
Yine, 10 ildeki aileler istemeleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullarımıza nakledebilirler.
İki önemli sınav var, YKS ve LGS sınavı, bugün itibariyle kararlarımızı verdik, LGS 'de sadece 8. sınıfın birinci dönemi dahil olacak yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil edilmeyecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız