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'Etkin soruşturma için binlerce avukat gönüllü olarak görev alacak'

"Etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için binlerce meslektaşımızla birlikte gönüllü olarak görev almaya hazırız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 11:34, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 11:52
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'Etkin soruşturma için binlerce avukat gönüllü olarak görev alacak'

Türkiye Barolar Birliği (TBB), "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerdeki yıkımlara ilişkin etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için avukatların gönüllü görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan, yok olma riski bulunan delillerin tespitinin yapılmasının zaruriyeti vurgulandı.

Bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri almanın ve cezasızlıkla mücadele etmenin devletin asli görevi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binlerce binanın yıkıldığı bir felakette delil tespiti yapılırken aynı zamanda depremzedelerin yeni evlerine bir an evvel kavuşabilmeleri için hızlı hareket etme ihtiyacı olduğu açıktır. İleride yapılacak hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının tespiti için, gönüllü avukatlar ve mühendislerden oluşan uzman heyetler tarafından delil tespitinin enkaz kaldırma çalışmalarından önce, hemen şimdi yapılması zorunludur. Etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için binlerce meslektaşımızla birlikte gönüllü olarak görev almaya hazırız."

- Öte yandan Türkiye Barolar Birliği (TBB), depremde yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevlilerle yıkılan binaların projelerine onay veren, denetimleri gerektiği şekilde gerçekleştirmeyen idari görevliler başta olmak üzere, ilgisi olan tüm şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Her ilin Cumhuriyet başsavcılığına verilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Binaları inşa eden müteahhitler, yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesulleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre sorumlulukları bulunan her türlü teknik görevliler ile inşaat aşamasından itibaren görev yapan her türlü yapı denetim görevlileri ve ilgili kişiler; binalara yapı kullanma izin belgesi veren, oturma izni veren görevli ve yetkililer; onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer; denetim görevini yerine getirmeyen ilgili belediye, bakanlık yetkilileri ile depremin gerçekleşmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının geç, eksik ya da hatalı başlaması neticesinde kayıpların artmasına sebep olan sorumlular hakkında yürütülecek ceza soruşturması sonucunda Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme başlıklı 81. maddesi ve kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi başlıklı 83. maddesi uyarınca kovuşturma başlatılması ve ceza verilmesi talep edilmiştir.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerindeki kast unsuru, Yargıtay 12. Dairesinin içtihadına atıfla olası kast çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 43/2. maddesinde yer alan zincirleme suç kavramı da tartışılarak, soruşturmada bu maddenin de dikkate alınması gereğinin altı çizilmiştir. Delillerin yok olmaması ve karartılmaması için numunelerin alınması ve incelenmesi dahil, yürütülecek tüm işlemlerde gönüllü ve alanında uzman meslektaşlarımızdan oluşturulacak komisyon ile teknik bilgiye sahip meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülmesinin temini ve tüm şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlanmış olup, cezasızlığın önlenmesi için gerek soruşturma gerekse kovuşturma süreci etkin şekilde takip edilecektir."

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