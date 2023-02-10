Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 11:37, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 11:45
Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü gösteren görüntüde bir binanın yıkılmadan temeliyle beraber yan yattığı görüntülendi.
Beş katlı binanın temeliyle zarar görmeden yan yatması bina temelin yeterli derinlikte kazılmaması gibi akıllarda birçok soru oluşturdu.
Yine başka bir videoda yer alan görüntülerde ise yıkılan binanın enkazında, binada kullanılan malzemeler dikkat çekti.
Bina kolonunda kullanıldığı belirtilen demirin 10'luk demir olduğu ve kumun da yeterli çimentoyu barındırmadığı iddia edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız