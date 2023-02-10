Hatay Belediye Başkanı: Üç ilçe hariç her yer yıkık

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok zarar gören kentlerden biri de Hatay oldu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki son durumu NTV ekibinden Ahmed Arpat'a anlattı. Savaş, üç ilçe hariç Hatay'ın her yerinde yıkım olduğunu, ilk 2 gün telekomünikasyon sorunu yaşandığını ifade etti.

Hatay Belediye Başkanı Savaş, depremin boyutunu anlattı

Yaşananların ardından Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Savaş, anlattıklarıyla depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Lütfü Savaş, depremin çok geniş bir alana yayıldığını belirtti.