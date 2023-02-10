Deprem bölgesinde çalışmak isteyen hakim ve savcılara 'başvuru ekranı'
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede gönüllü çalışmak isteyen hakim ve savcılar için kurumun internet sitesinde başvuru ekranı oluşturdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 12:49, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 12:51
Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, deprem bölgesinde yapılacak görevlendirmelerin daha koordineli şekilde yapılabilmesi için HSK'nın internet sitesinde başvuru ekranı oluşturulduğunu duyurdu.
Bölgede gönüllü çalışmak isteyen hakim ve savcılar, isim, soy isim, T.C. Kimlik numarası ve sicillerini girerek deprem bölgesinde görev yapmak istedikleri yeri seçebilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız