Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Çin'den gelen arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda kadının enkazdan canlı çıkarılması üzerine büyük sevinç yaşandı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan kadın 105 saat sonra kurtarıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Niyazi Mısri Camisi civarında yıkılan 5 katlı binanın enkazından sesler gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkaz altında bir kadına ulaştı.
AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
İsmi Yasemin olan kadının enkazdan sağ olarak çıkarılması esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.
Yaralı kadın, alkışlar eşliğinde ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız