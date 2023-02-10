Mehmet Akif Ersoy'un skandal paylaşımına tepki var

- Mehmet Akif Ersoy doğruluğunu bilmediği bilgiyi paylaştı

Mehmet Akif Ersoy Habertürk canlı yayınında şu şekilde bir açıklama yaptı:

"Çok yerden duydum. Diyorlar ki 'Biz kazıyoruz kazıyoruz tam çocuğa ulaşacağız pat başka bir ekip gelip sizin işiniz bitti, çekilin biz çıkaracağız.' deyip kameraları çağırıyorlar."

- Ersoy'un açıklamalarını sosyal medyadan binlerce kişi "doğruymuş" gibi paylaştı

Ancak, "çok yerden duydum, diyorlar ki" şeklinde bir gazetecilik bir çok sivil toplum örgütünü zan altında bıraktı. Deprem bölgesinde canlarını dişlerine takan 120 bin görevliye yapılan bu haksızlğa sosyal medyadan tepki gösterilmesine rağmen, iddia çok daha fazla paylaşım ve gösterim aldı.

- Ersoy bir süre sonra açıklamasını düzeltti ama

Mehmet Akif Ersor bir süre sonra "Canlı kişiye ulaşıldığında devreye sağlıkçılar giriyormuş meğer." diyerek attığı iftirayı toparlamaya çalıştı.

Ancak, Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı kaynaksız açıklamanın hiç doğrulatılmadan binlerce hesaptan paylaşılması nedeniyle bölgede çalışmakta olan sivil toplum örgütlerine link yapıldı.

- Gerçekte süreç nasıl işliyor

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, arama kurtarma çalışmalarının nasıl işlediğini açıkladı. Karagöz "Vatandaş, enzdan çıkabilecek hale geldiğinde AFAD ve UMKE çağrılıyor. Çünkü ilk müdahalede uzun süredir aç ve susuz kalan şahsa serum bağlanması gerek." dedi.

İşte Karagöz'ün açıklamaları:

"Enkaz başında çalışmalar şöyle işliyor;

Gönüllü ekipler ses gelen noktaya yoğunlaşıp vatandaşın çıkabileceği şekilde hat oluşturuyor

Çıkabilecek hale geldiğinde AFAD ve UMKE çağrılıyor

Çünkü ilk müdahalede uzun süredir aç ve susuz kalan şahsa serum bağlanması gerek.

Ayrıca boyunluk ve sedye eşliğinde, AFAD'ın ya da İHH gibi profesyonel ekiplerin kriko sistemiyle çıkarılması gerekiyor

Bu yapılmadığı zaman maalesef can kaybı riski artıyor

2 şişe su içirilerek hayatını kaybeden canlarımız oldu

Kimse kimsenin işine çökme değil can derdinde"