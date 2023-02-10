2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayarak intihar girişiminde bulunan şüpheli öldü

Belek Mahallesi'nde aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı Osman B. (45) ve Feyyaz B'yi (43) tabancayla öldürüp, Sedat B. (61), Nuriye B. (41) ve Yılmaz K'yi de (50) yaralayarak kaçtığı öne sürülen Emrullah Ç. Alanya ilçesinde polis uygulama noktasında aracının içinde intihara teşebbüs etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Emrullah Ç, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.