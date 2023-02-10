Bakırköy Adliyesinden deprem bölgesine 61 personel gönderildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve gönüllü olarak "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede çalışmak için Hakimler ve Savcılar Kurulunca görevlendirilen 1 başsavcıvekili, 20 cumhuriyet savcısı, 3 müdür, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoförden oluşan görevliler Adıyaman'a gitmek için yola çıktı.

Savcılık tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere jeneratör, bilgisayar, yazıcı, toner, çeşitli teknik malzeme ve koruyucu ekipmanlar, 13 araç ile gönderilirken, adliyede toplanan yardımların bulunduğu tır da Adıyaman'a hareket etti.

Personeli ve yardımları, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve adliye çalışanları yolcu etti.

Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Marmara Kapalı İnfaz Kurumları'nda personel ile vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar da yardım tırına yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.