5 paket verdik "Amca bize 1 paket yeter' deyip dördünü geri verdi

Gazeteci Aydın Ünal, 7,6 şiddetindeki depremle sarsılan Elbistan'dan, depreme dair gözlemlerini yazdı. Ünal depremzedelerdeki metanete şaşırdığını belirtti.

İşte Aydın Ünal'ın paylaşımları

-Elbistan izlenimlerim:

- Sahadaki manzarayı ekrana, dile aktarmak mümkün değil. Ekranlarda gördükleriniz ile sahadaki atmosfer çok farklı.

- Afetin boyutu muhayyilenizi bile aşacak kadar büyük.

- Dünyada hiç bir devlet ve hükümetin baş edemeyeceği bir afetle karşı karşıyayız. Ancak devlet ve hükümetimiz inanın mükemmele yakın iş çıkarıyorlar. Gevşeme, rehavet, umutsuzluk yok. Görevliler motive ve insan üstü gayret içindeler.

- Sahada binlerce gönüllü var. Şartları çok ağır. Uyumadan, yiyip içmeden saatlerce çalışıyor ve iyi iş çıkarıyorlar. Hiç olumsuz değiller.

- Türkiye seferber olmuş, sahaya yardımı yağmur gibi yağdırıyor. İnanın bu millet başka hiç bir millete benzemiyor.

- Depremzedelerdeki metanet beni şaşırttı. Neredeyse depremzede bizi teselli edecek. Acılı insanların öfkesi, isyanı çok tabii ama genelde bir metanet, sabır, soğukkanlılık hali var.

- 5 yaşlarında bir çocuk evdeki kardeşi için bebek bezi istedi. 2 paket verdik. "Amca bize 1 paket yeter, diğerini ihtiyacı olan alsın" deyip bıraktı gitti. Genel manzara da esasen bu. Tek tük olumsuz örneklere aldanmayın.

- Sahadaki manzarayı görünce şunu daha iyi anlıyorsunuz: Enkazda yağma yapmak ile depremi şov, reklam, etkileşim, siyasi rant malzemesi yapmak arasında fark yok. Bir kıyamet provasının içindeyiz. Azıcık vicdan, azıcık merhamet, azıcık iyilik lütfen.

- Eksik yok mu? Çok. Ama afetin boyutu ve yapılanların yanında eksikler gerçekten detay kalıyor. Çoğu yerde kaos içinde bir düzen oluyor. Uyaralım, eleştirelim, yol gösterelim ama hakkaniyet ve vicdan terazimiz taşmasın. Sahadaki çalışanın morali bozulmasın.

- En acil gördüğüm konular:

- Trafik düzeni

- Akaryakıt tedariki

- Tuvalet sorunu

- Isınma sorunu

Bunlar da zamanla çözülecektir.

- Uzunca bir süre yaraları sarmak için çalışacağız. Enerjinizi tasarruflu kullanın. Özellikle yardım ve gönüllülük konusunda uzun soluklu olmak zorundayız.