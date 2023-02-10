Erdoğan açıkladı: Can kaybı 19 bin 388 yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 19 bin 388, yaralı sayısının 77 bin 711 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor."

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanındadır."

"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin."