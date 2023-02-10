Bakanlık ve Emniyetten şiddete uğrayan çocuk için açıklama

Sosyal medyada 'depremzede çocuğa şiddet' etiketiyle paylaşılan videoyla ilgili harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili suça sürüklenen 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Şiddete uğrayan çocuğun depremzede olmadığı, videonun eski olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı ana ilişkin görüntü yayınlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 1'i mağdur çocuğun akrabası 3 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D. isimli kişi tarafından bir çocuğa şiddet uygulandığına dair videonun paylaşılması üzerine, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.