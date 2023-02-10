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Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı

Depremin etkilediği Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, özel harekat polislerince yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 18:21, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 18:40
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Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri, görevli olarak geldikleri Hatay'da, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu kamyonu durdurdu. Şüpheliler gözaltına alındı.

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