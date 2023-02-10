'Yardım götüren tır bir evin deposuna indirildi' iddiasına Valilikten inceleme

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada 'Afyonkarahisar İyilik Hareketi'ne ait depremzedelere yardım götüren tırın Hatay'da bir evin deposuna indirildiği iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Ancak manipülatif iddiaların aksine, araçta bulunan yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğu başka bir bölgeye ulaştırılması için yönlendirildiği tespit edilmiştir. Olayın sorumluları ile ilgili inceleme başlatılmıştır."