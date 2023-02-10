Üniversiteler depremzedeler için seferber oldu

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, rektörlükler, "deprem koordinasyon iletişim ağı" aracılığıyla deprem bölgesindeki öğrenci ve personel durumunu, depremzedelere yönelik yardım kampanyalarını, sağlık hizmetlerini, ihtiyaç duyulan malzemeleri ve personel yönlendirmelerine ilişkin bilgileri anlık paylaşarak yardımların yerlerine ulaşmasını sağlıyor.

Her ilde en az bir üniversite olması, hızla örgütlenme ve koordinasyonun sağlanmasında, yardımların ivedilikle yerine ulaştırılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca her bir üniversite yerleşkesi, depremzedelerin güvenle sığındıkları evleri haline geldi.

Bölgedeki ve çevre illerdeki toplam 44 üniversitenin güvenli mekanlarında, depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmeti sunuluyor.

Üniversiteler, iş makineleri ve ekipman desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlgili öğrenci kulüpleri ve alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan ekipler tarafından göçük altından yüzlerce hayat kurtarıldı.

Depremin ardından bölgeye giden tıp fakültelerinin sağlık personeli, hem hastanelerde hem de sahada depremzedelere hizmet veriyor. Bölgeden sevk edilen durumu ağır yaralıların ameliyatları ve gerekli tedavileri, koordinasyon sağlanarak diğer illerdeki üniversite hastanelerinde yapılıyor.

Çevrim içi sistemle merkezdeki hastanelere gönderiliyor

Yaralı depremzedelere bölge dışındaki üniversite hastanelerinden getirilen mobil ultrason cihazlarıyla da hizmet sunuluyor. Çekilen filmler, çevrim içi sistemle merkezdeki hastanelere gönderilerek anında değerlendirilip hızla müdahale edilmesi sağlanıyor.

Hekim, psikolog, hemşire, acil tıp teknikeri gibi sağlık personelinin yanı sıra üniversitelerin gastronomi bölümlerinden öğrenciler, ekmek ve yemek hazırlanmasına destek sağlıyor. Bölgedeki her bir üniversitenin yemekhanesinde 50 bin öğünlük yemek servisi kapasitesine ulaşıldı.

Üniversiteliler yazılımlarla rehberlik yapıyor

Üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturdukları yazılımlarla yardıma ihtiyaç duyanlara, yardım yapanlara ve yardımda bulunmak isteyenlere rehber oluyor.

İnşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri, kamu kurumları ile diğer binalarda hasar tespiti yapmak üzere deprem bölgesinde görev alıyor.

Üniversitelerde oluşturulan yardım toplama merkezlerinde on binlerce üniversite personeli ve öğrenci, vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini tasnifleyip paketleyerek bölgeye ulaştıracak kamyon ve tırlara yüklüyor.

Üniversitelerde kurulan kan bağışı noktalarında personel ve öğrenciler, kan bağışı yapıyor. Üniversiteler deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocuklara rehabilitasyon hizmeti vererek ilgili kurumlara yönlendiriyor.

Diğer illerdeki konservatuvar ve güzel sanatlar fakülteleri de deprem bölgesinden getirilen gençler ve çocuklara müzikle terapi desteği sağlıyor.

Dil bilen personel sahada

Depremden etkilenen işitme engellilerin ihtiyaçlarına yönelik ayrıca işaret dili programları bulunan üniversitelerin öğretim görevlileri seferber oldu. Öğretim görevlileri, bu bölgelerde zor durumdaki işitme engellilere yardım ve tercümanlık amacıyla deprem bölgesinde bulunuyor.

Üniversiteler, bölgedeki farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine rehberlik amacıyla dil bilen personelini de bölgeye gönderdi.

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren Türk öğrenciler, kampanyalar organize ederek toplanan yardımları Türkiye'ye ulaştırıyor. Türkiye'deki uluslararası öğrenciler de tüm yardım faaliyetleri ve kurtarma çalışmalarında aktif yer alıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise depremzedelere yönelik çalışmaları ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek, ihtiyaçların giderilmesi için yönlendirmeler yapmak üzere bölgedeki üniversitelerde incelemelerde bulunuyor.

Hatay ve Gaziantep'teki üniversitelerde çalışmalarını tamamlayan Özvar, Adıyaman'a geçti. Özvar, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelere de gidecek.