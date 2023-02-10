14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi de, depremde yıkıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 21:18, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 21:24
Hatay'ın en büyük ilçesi olan ve eski Antakya'da bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki
14 asırlık Habib-i Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin
ardından yıkıldı.
638 yılında Müslüman Araplar tarafından inşaa edilen Habib-i Neccar Camisi,
birçok depremi atlatmış ve tadilat gömüştü.
İçerisinde cami, iki türbe, medrese ve şadırvan bulunan Habib-i Neccar, bölgeyi
gezen turistlerin de ziyaret ettiği tarihi camiler arasında yer aldı.
Tarihi 7'nci yüzyıla dayanan cami ve avlusunda 19'uncu yüzyılda bir şadırvan
da inşa edilmişti.