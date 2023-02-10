Kylian Mbappe'nin imzalı forması da satışa çıkıyor!
Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, kampanyaya en Kylian Mbappe'nin katıldığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 22:03, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 22:06
Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için katıldığı yardım kampanyasına en Paris Saint-Germain takımının Fransız yıldızı Kylian Mbappe destek verdi. Merih Demiral, sosyal medya hesabından, "Mbappe
kampanyamızla depremzedelere destek olmak istedi. Kylian Mbappe'nin imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Müzayededen elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacak" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız