Önce 6 yaşındaki Kübra, ardından 6 aylık hamile annesi kurtarıldı
Hatay'ın Nurdağı ilçesinde 6 aylık hamile kadın enkazdan 115 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan genç kadının 6 yaşındaki kızının da bir saat önce sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 23:35, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 23:36
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Nurdağı ilçesinde 4 katlı Zeynep Apartmanı'nın enkazından güzel bir haber daha geldi. Önce ekipler enkazdan 6 yaşında Kübra isimli kız çocuğunu kurtardı. Bu güzel haberin ardından çalışmalarına hız veren ekipler kız çocuğunun annesine ulaştı. 6 aylık halime Zahide Kaya 115 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bu iki güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar kameralara yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız