11 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.

Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek.

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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