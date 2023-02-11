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Adıyaman'da 117 saat sonra Özlem sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir mucize gerçekleşti. 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

Haber Giriş : 11 Şubat 2023 03:32, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 03:34
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Adıyaman'da 117 saat sonra Özlem sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası bölgede arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İstanbul Bağcılar Belediyesi arama- kurtarma ekipleri ve TTK madencileri, gece saatlerinde Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi'ndeki Gözde Apartmanı'nın enkazından yaşam belirtileri aldı. Arama- kurtarma ekiplerinin, 'Orada kimse var mı? Sesimi duyuyorsan 3 kere yere vur' şeklindeki seslenişlerine 8 katlı binanın 2'nci katından 3 kere betona vurularak cevap verildi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplere AFAD ve UMKE de destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucu saat 23.55'te Özlem Yılmaz isimli kadın enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

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Enkaz başında ABD Arama Kurtarma Timi'ne (USAİD) mensup sağlıkçılar ile Türk doktorlar, Yılmaz'a gereken yaşamsal müdahaleyi gerçekleştirdi. Oldukça bitkin ve yorgun olduğu gözlenen Özlem, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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