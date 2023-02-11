Depremlerde ölenler için Kolombiya'da gıyabi cenaze namazları kılındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.

Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek.

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi

Öte yandan Kolombiya'da bulunan bazı Güney Kore vatandaşları da camiye gelerek TMF yetkilisine taziyelerini bildirdiler.

Cuma namazının ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dualar edildi.

Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinin, Ebu Bekir Sıddık Camisi yetkilileriyle ortak organize ettiği dayanışmaya çok sayıda kişi katıldı.

Başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde bir araya gelenler, cuma namazını müteakiben Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kolombiya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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