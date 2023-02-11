Balıkesir'de otomobil tankerle çarpıştı, bir kişi öldü
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 08:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 08:01
Murat Dallıoğlu (43) yönetimindeki 45 V 6195 plakalı otomobil, Kepsut-Balıkesir kara yolunun orman deposu mevkisinde, Nedim Çilenti (47) idaresindeki 10 AİD 317 plakalı tankerle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Dallıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Selahattin Demir yaralandı.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız