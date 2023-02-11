Deniz Baykal vefat etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 08:23, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 08:30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız