TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan Antalya Milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.