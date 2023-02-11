Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 10:45, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 10:46
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız