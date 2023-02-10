Hiv Testi Nedir? Kimlere Uygulanır?

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Cinsel kanalla bulaşan hastalıklar yoğun olarak görülüyor. Bu durumda pek çok test modelleri uygulanabiliyor. Bu testler arasında hiv testi ön planda yer alıyor. Bu özel test türü üzerinden hastalarda hiv virüsü olup olmadığına bakılıyor. Çünkü söz konusu virüs türü direk olarak cinsel kanal üzerinden hızlı bir şekilde bulaşıyor. Test hızlı uygulandığından hastalarda bu bakteri türüne erkenden rastlanabiliyor. Hiv testleri bu nedenle en avantajlı testler listesinde yer alıyor.

Hiv Testi Nedir?

Hiv testleri adından anlaşılacağı üzere hiv bakterisi bulunması ya da hastalık olup olmadığına bakılması amacıyla uygulanan tıbbi test türüdür. Bu kapsamda hiv testi 81 ilden uygulanır. Testin uygulanışı kısa zamanlı olduğundan hastalar zaman kaybı yaşamazlar. Hiv testleri sonucu 1 gün sonrasında gizlilik üzerinden sunulur.

Hiv Testi Nasıl Yapılıyor?

Hiv testleri pratik anlamda uygulanıyor. Test yüksek başarılı doktor tarafından yapılıyor. Bu nedenle hiv testlerinde herhangi riskler söz konusu değildir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar için hiv testleri haricinde sperm testleri uygulanabilir. Hiv testlerinde hastadan minimum kan numunesi alınıyor. Bu işlem sonrasında kan incelenerek hastada hiv virüsü olup olmadığına bakılıyor.

Hiv Testi Nerede Yapılır?

Hiv testleri daha çok kliniklerde yapılır. Buradaki en kalite ve tam donanımlı olan laboratuvar merkezinden hiv testleri başarıyla uygulanır.

Hiv Testi Kaç Günde Sonuç Verir?

Hiv testleri ortalama olarak 1 günde sonuç verir. Testin sonucu pozitif olması durumunda hastada hiv bakterisi olduğunu gösterir. Sonucun negatif olması durumunda hastada hiv bakterisi olmadığı anlaşılır.

Hiv Testini Evlilik Öncesi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Hiv testlerinin evlilik öncesinde yaptırılması zorunludur. Bu kapsamda evlenmeden birkaç gün öncesinde hiv testinizi yaptırmanız tavsiye edilir.

Cinsel Yolla Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Cinsel kanallar üzerinden hastalıklar kolayca ve hızlı bir şekilde bulaşabilir. Korunmasız olarak cinsel hayat devam edilmesi ve hastaların eşyaları kullanılması veyahut hastalar ile yakın temas kurulması cinsel kanalla hastalık bulaşmasına zemin hazırlar. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar tüm testleri bu alanda uygulanır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Cinsel kanalla bulaşan hastalıklar aids,bel soğukluğu,siğil,hepatit hastalıkları,hiv bakterisi olarak sıralanabilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Cinsel kanal üzerinden bulaşan hastalıkların belirtileri arasında baş ağrısı ve sersemlik,mide bulantısı,kalp çarpıntısı,iştahın azalması,mide bulantısı,uykusuzluk olarak sıralanabilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Cinsel kanalla bulaşan hastalıklardan korunmanın pek çok yolu vardır. Hastalarla yakın temasta bulunulmaması,hastaların eşyaları kullanılmaması,korunmasız olarak cinsel birliktelik yapılmamasıdır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavileri Nelerdir?

Cinsel kanal üzerinden bulaşan hastalıkların temel tedavileri serumlar ve ilaçlardır. Her iki tedavi biçimi üzerinden cinsel kanalla bulaşan hastalıkları ve sperm testi haftalar içerisinde tedavi edilebilir. Fakat ayrıca hastanın evde istirahat ettirilmesi önemlidir.

Sperm Testi Nedir?

Sperm testleri sperm kalite ve miktarı kesin olarak teşhis edilmesinde uygulanan tıbbi test türüdür. Bu test üzerinden neden hamile kalınamadığı ayrıca öğrenilebilir.

Sperm Testi Nasıl Yapılır?

Sperm testleri özel klinik merkezlerinden yapılır. Test öncesinde hasta şikayetleri dinlenir. Hemen sonrasında hastadan sperm numunesi alınarak incelenir. Mercekle sperm içerisinde yer alan kromozonlar kapsamlı olarak inceleme altına alınır.

Sperm Testi Sırasında Nelere Dikkat Etmeli?

Sperm testleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler oldukça fazladır. Bu testin hijyenik ortamdan yapılması,sperm numunesi için kaliteli tıbbi kap hazırlanması gerekir.

Sperm Testi Sonuçları Nasıl Olmalı?

Sperm testleri sonuçları hastaya tarafsız olarak sunulmalıdır. Bu kapsamda test sonuçları sadece doktor tarafından hastaya sunulmalıdır. Test sonucu mutlaka gizlilik içerisinde aktarılmalıdır.

Sperm Testi Sonrasında Olası Tanı Nedir?

Sperm testleri sonrasında olası tanı söz konusudur. Bu uygulama testin ikinci defa uygulanmasını kapsayabilir. Olası yani kesin olmamakla birlikte teşhis konulmasıdır.

Kimler Sperm Testi Yaptırmalı?