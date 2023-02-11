Kahramanmaraş Depremi
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
Deniz Baykal vefat etti
Deniz Baykal vefat etti
AFAD son sayıyı açıkladı: 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti
AFAD son sayıyı açıkladı: 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti
Yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Tüyler ürperten görüntüler: 'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin
Tüyler ürperten görüntüler: 'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin
Valilikten 'canlı yayında telefon çalındığı' iddiasına açıklama
Valilikten 'canlı yayında telefon çalındığı' iddiasına açıklama
Haluk Levent 850 milyon TL'lik yardımı nasıl kullanacaklarını açıkladı
Haluk Levent 850 milyon TL'lik yardımı nasıl kullanacaklarını açıkladı
Hac kurası deprem dolayısıyla ertelendi
Hac kurası deprem dolayısıyla ertelendi
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
'Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek' iddialarına yalanlama
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Can kaybı 20 bini geçti
BDDK'dan depremzedelerin borçlarına yönelik yeni kararlar
BDDK'dan depremzedelerin borçlarına yönelik yeni kararlar
14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
'Yardım götüren tır bir evin deposuna indirildi' iddiasına Valilikten inceleme
'Yardım götüren tır bir evin deposuna indirildi' iddiasına Valilikten inceleme
Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk tedavi altında
Refakatçisi olmayan 175 depremzede çocuk tedavi altında
Deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza
Deprem fırsatçılarına 85 milyon lira ceza
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına kaçarken yakalandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına kaçarken yakalandı
Erdoğan: 1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak
Erdoğan: 1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Bakan Bozdağ'dan deprem bölgelerinde hırsızlık ve yağma açıklaması
Emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek
Emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek
18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
Özel okullardan depremzede öğrencileri burslu okutma kararı
Özel okullardan depremzede öğrencileri burslu okutma kararı
Deprem bölgesinde 144 bin 156 sağlıkçı görev yapıyor
Deprem bölgesinde 144 bin 156 sağlıkçı görev yapıyor
6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
6 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 12:23, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 12:30
Yazdır
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Antalya Milletvekili Baykal için taziye mesajı
Deniz Baykal vefat etti
Deniz Baykal vefat etti
Bakan Muş ile Bakan Karaismailoğlu Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi
Bakan Muş ile Bakan Karaismailoğlu Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi
Bakanlık'tan depremzede çocukları evlat edinme talebine ilişkin açıklama
Bakanlık'tan depremzede çocukları evlat edinme talebine ilişkin açıklama
11 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
11 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan: 1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak
Erdoğan: 1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak

Bu Habere Tepkiniz

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin X Belediye Başkanlığının işlemini hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı rehberlik öğretmenliği müdür yardımcısı ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendiğine dair YÖK'ten açıklama geldi.
Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.
OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.