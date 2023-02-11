Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 12:27, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 12:29
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi.
Deprem Suçları Soruşturma Bürolarının, yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini tereddütsüz uygulayacağı belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız