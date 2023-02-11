Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve sorgu işlemleri sürüyor.