Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 13:19, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 13:20
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltı ve sorgu işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız