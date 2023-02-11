OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı
OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı
OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.,
OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.
Yayınlanan Kararname şu şekilde:
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
11 Şubat 2023 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 32101 (Mükerrer)
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE
İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 120
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve
6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yargı alanında
bazı tedbirlerin alınmasıdır.
Yargı alanında alman tedbirler
MADDE 2- (1) 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü
hal ilan edilen illerde, yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim,
ibraz ve
zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak
üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli
ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile
usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu
kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki
süreler,
b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna
ilişkin diğer
kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından
tayin edilen süreler,
c) Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve
iflas
takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz
kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler,
6/2/2023 (bu tarih dfilıil) tarihinden itibaren 6/4/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar
durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye
başlar.
(2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:
a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi
için
kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.
b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.
c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin
süreler.
ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili
kanunlarda düzenlenen süreler.
(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;
a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan
edilmiş olan
satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden
soma yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış
ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,
b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan
biri, diğer
tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,
c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince
devam eder,
ç) Durma süresince, icra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan
diğer
tedbirler alınır.
(4) Bu madde hükmü, 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal
ilan edilen
iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından ülke
genelinde uygulanır.
(5) Bu madde hükmü, olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 6/2/2023 tarihi
itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan
avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından ülke
genelinde uygulanır.
(6) Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında
çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması
veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen
hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri
halinde bu madde hükmü, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili
olarak bu avukatlar bakımından 6/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ülke genelinde
uygulanır.
(7) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin; olağanüstü
hal ilan
edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde
felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da
ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü, söz konusu
kişiler bakımından 6/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır.
(8) Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen gerçek ve tüzel
kişiler ile
avukatlar, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler
aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına
ilişkin işlemleri yapabilir. Bu imkandan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, işlemi
başlattığı tarihten itibaren ve işlem kapsamında birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.
(9) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak
üzere
alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;
a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri
bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu,
c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı,
belirler.
Yakalama emrinin yerine getirilmesi
MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri
veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişinin en geç
yirmi dört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamaması ve sesli ve
görüntülü iletişim sisteminin kullanılamaması durumunda bu kişinin yakalandığı yer sulh ceza
hakimi veya mahkemesi tarafından sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.
Gözaltı süresi ile tutukluluğun ve tahliye taleplerinin incelenmesi
MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde olağanüstü hal süresince aşağıdaki
hükümler uygulanır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hırsızlık
(madde
141, 142) ve yağma (madde 148, 149) suçlarında gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine
en yakın hfildm veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından
itibaren dört günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu
nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir
verebilir.
b) Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden
karara bağlanabilir.
c) Tahliye talepleri, tutukluluğun incelenmesiyle birlikte karara bağlanabilir.
ç) 5271 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca yapılan tutukluluğun incelenmesi,
bir defaya mahsus olınak üzere altmış günlük süreyle resen yapılır.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı
yürütür.
11 Şubat 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ulaşmak için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız