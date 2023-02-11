Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi

Türkiye, 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini geçti.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu illerden biri de Diyarbakır oldu.

Celp dönemi değişti

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oraya gitti ve Kayapınar ilçesindeki Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı'na kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Burada alınan yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı, celp dönemine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan,

"Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir."

dedi.