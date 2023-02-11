CHP'li İlçe Başkan Yardımcısı deprem paşlaşımları nedeniyle gözaltında
Depremle ilgili suç içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla evinde gözaltına alınan Dağ, adliyeye sevk edildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 14:45, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 15:01
CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası suç içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin artçı sarsıntıları ve yardım çalışmaları sürerken Dağ'ın sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yaptığının tespitinin ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında gözaltı talimatı verildi.
Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan Dağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız