Kastamonu'da kar nedeniyle 215 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 215 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 14:51, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 15:03
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar dolayısıyla İnebolu'da 41, Cide'de 40, Azdavay'da 27, Küre ve Bozkurt'ta 18'er, Çatalzeytin'de 16, Daday ve Pınarbaşı'nda 5'er, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 13, Şenpazar'da 11, Ağlı'da 6, Araç'ta 4, Seydiler'de ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız