Kastamonu'da kar nedeniyle 215 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar dolayısıyla İnebolu'da 41, Cide'de 40, Azdavay'da 27, Küre ve Bozkurt'ta 18'er, Çatalzeytin'de 16, Daday ve Pınarbaşı'nda 5'er, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 13, Şenpazar'da 11, Ağlı'da 6, Araç'ta 4, Seydiler'de ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.