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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Almanya'da depremzedeler yararına kasiyerlik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları yararına, Almanya'da yaşadığı beldedeki bir süpermarket zincirinin şubesinde kasiyerlik yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 15:04, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 15:11
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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Almanya'da depremzedeler yararına kasiyerlik yaptı

Saarland eyaletindeki Neunkirchen-Wellesweiler beldesinde, Edeka marketin 1 numaralı kasasına geçen Alman teknik adamın bulunduğu süre içinde tüm kasaları açık tutuldu.

Yerel saatle 12.00-13.00 aralığında gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlanacağı açıklandı.

Bölgede yaşayanların yanı sıra, çevre şehirlerde yaşayan Türkler de alışveriş yapmak için markete geldi.

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