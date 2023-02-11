16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazından, depremden 119 saat sonra 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 15:28, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 15:31
Onikişubat ilçesinde yıkılan Palmiye Sitesi B Blok'ta çalışma yürüten TPI Kompozit ve AFAD ekipleri, enkazdan ses duymalarının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Enkaz altındaki kişiye ulaşan ekipler, 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ı çıkardı.
Depremden yaklaşık 119 saat sonra kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu görülen Ağdaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın üzerinde Fenerbahçe forması olması gündem olurken, genç taraftarın ertesi gün sarı-lacivertlilerin maçı olduğu için formayla uyuduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız