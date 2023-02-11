Deprem bölgesinde 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 17:32, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 17:34
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız