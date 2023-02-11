Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 18:15, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 18:43
Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta yapılacak.
Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Depremden etkilenen illerde; işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağı belitrildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız