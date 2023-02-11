Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Şubat 2023 19:13, Son Güncelleme : 11 Şubat 2023 19:16
Türkiye'yi sarsan büyük depremde Antakya'da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Antis Yapı'nın ortaklarından Mehmet Yaşar Coşkun, yanında ciddi miktarda nakit parayla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
İhbar üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.
TUTUKLANDI
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇEKMEYE ÇALIŞMIŞTI
Coşkun'un, dün akşam THY'nin 19.50 Karadağ uçağıyla kaçmak üzere havalimanına gitmeden önce bugün İstanbul'da bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalıştığı öğrenilmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız