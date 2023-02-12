THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."