142 saat sonra kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu, Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 8 katlı Alya Uçar Apartmanı'nın enkazından 142 saat sonra kurtarmayı başardığı 32 yaşındaki Meltem öğretmen, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meltem öğretmenin kurtarılma anlarına şahitlik eden Konyalı gönüllü İsa Demir, "Konya'dan gelip gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Daha önce 2-3 bölgede çalışmıştık, son olarak buraya geldik. Ses geldiği ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Sesi gayet iyi geliyordu. Madenci arkadaşlar, duvarı delerek kendisine ulaştığında ilk isteği çay oldu. Bilinci yerinde ve sağlık durumu gayet iyiydi" dedi.