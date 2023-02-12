'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz; il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir.

"MESNETSİZ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI"

Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'Çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır.

Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki, ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni İl Müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır.