Dünya ikiye bölündü: Uzmanlar yaşanan felaketi yorumladı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tüm dünyada şoke etkisi yarattı. Bilim insanları ve konunun uzmanları, yaşanan felakete ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Genel kanı ise, yaşanan depremlerin ve fay hattı kırılımı sonucu açığa çıkan enerjinin eşine az rastlanır olduğu. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden TaNea, bu minvalde uzman görüşlere yer verdiği bir çalışma hazırladı.

KIRIKLAR KM'LERCE UZADI



Depremin yaşandığı günden bu yana Türkiye'ye destek mesajları veren Yunanistan'da Ta Nea gazetesi, depremin şiddetinin değerlendirildiği haberde "Dünya ikiye bölündü" ifadelerine yer verildi. Söz konusu haberde fay hattının yarattığı kırıkların kilometrelerce uzadığını ve yeryüzünü böldüğü belirtildi. Ayrıca gazete, çıkan enerji büyüklüğüne de dikkat çekti.

İLK DEPREM İKİNCİSİNİ TETİKLEDİ



University College of London'da (UCL) deprem mühendisliği alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Tizian Rossetto, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birbirini tetikleyen iki büyük deprem olduğunu belirterek, "Bu çok yaygın bir durum değildir" dedi. Kahramanmaraş bölgesinin sismik özelliklerinin bilinen bir durum olduğuna işaret eden Rossetto, "Kahramanmaraş bölgesinin sismik özelliklerini biliyorduk. Ancak bu, çok büyük bir deprem. Aslında ilk büyük deprem, Doğu Anadolu fay hattındaki ikinci büyük depremi tetikledi. Elimizde zaten yıkıcı olma özelliklerine sahip büyük bir deprem varken, onu ikinci bir büyük deprem takip etti. Bu çok yaygın bir durum değildir. Sismik tasarımlar yapılırken kesinlikle düşündüğümüz bir durum değildir" ifadesini kullandı.

300 BİN KİŞİYİ ÖLDÜREN HAİTİ DEPREMİNDEN DAHA KÖTÜ



ABD'li Washington Post gazetesinde Jülia Ledur imzalı makaleye göre yıkımdaki en önemli etkenden biri, deprem sırasındaki sismik aktivite ve açığa çıkan enerji. Söz konusu analizde, depremin büyüklüğünü kaydetmenin bilim insanlarına depremlerin ölçeği hakkında bir fikir verdiğini ancak bu doğa olaylarının serbest bıraktığı enerjinin onları ölümcül yapan etmen olduğu aktarıldı. Yapılan analize göre Kahramanmaraş'ta yaşanan "çifte deprem"de, 2010 yılında Haiti'de 300 bin kişinin öldüğü depremin 30 misli enerji açığa çıktı.

SON 20 YILIN EN BÜYÜĞÜ



CNN ise derlediği haberinde, Kahramanmaraş depreminin son 20 yıl içinde dünya çapında yaşanan en kötü deprem olduğunu vurgulayarak soğuk ve yağışlı havanın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti. Yunan Kathimerini, Kahramanmaraş depreminin yarattığı etki alanının paylaşarak yaşanan "çifte deprem"in etki alanının genişliğine dikkat çeken bir başka kaynak oldu.