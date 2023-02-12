Her cep telefonunda olmalı! Hayat kurtaran uygulamalar

Kahramanmaraş Depremi
150. saatte iki mucize kurtuluş
150. saatte iki mucize kurtuluş
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
Deniz Baykal vefat etti
Deniz Baykal vefat etti
AFAD son sayıyı açıkladı: 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti
AFAD son sayıyı açıkladı: 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti
Yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Tüyler ürperten görüntüler: 'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin
Tüyler ürperten görüntüler: 'Deprem mezarlığı'nda numaralı defin
Valilikten 'canlı yayında telefon çalındığı' iddiasına açıklama
Valilikten 'canlı yayında telefon çalındığı' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Her cep telefonunda olmalı! Hayat kurtaran uygulamalar

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremlerde Türkiye tek yürek oldu. Arama ekipleri gece gündüz demeden çalışırken, özellikle cep telefonu ve internetin ne kadar hayati öneme sahip olduğu görüldü. Araştırma şirketi Adba Analytics'in verilerine göre sadece 6-7 Şubat tarihlerinde sosyal medyadan yaklaşık 52 milyon paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlar 40 milyarı aşkın erişime ulaştı. Sosyal medya ve acil yardım uygulamaları üzerinden yer ve adres paylaşımları ile onlarca insan enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 08:38, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 08:30
Yazdır
Her cep telefonunda olmalı! Hayat kurtaran uygulamalar

İşte hayat kurtaran o uygulamalar:

"AFAD Acil" ile çağrı merkezine bağlan

Afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil" adlı mobil uygulaması hayat kurtarıyor. Çağrı başlatıldığında 112 Acil Çağrı Merkezine bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor. Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor. AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor. Ayrıca afet eğitim videoları yer alıyor.

"112 Acil"den yardım butonu

Bu uygulama da tamamen ücretsiz. Acil durumlarda sizin ya da çevrenizdekilerin yaşamış olduğu acil müdahale gerektiren bir olayda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle en kısa sürede yardımın ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

"Google Android deprem uyarı sistemi" deprem olmadan uyarıyor

Google Android deprem uyarı sistemi daha deprem olmadan 45 saniye öncesinden uyarıyor. Android cihaz sahipleri bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Deprem bildirimi almak için telefonunuzun açık olması ve aktif bir bağlantı olması gerekiyor. Wi-Fi veya operatör internet bağlantısı bulunuyorsa Google telefonlara uyarı sistemi gönderiyor. Bunun için telefonunuzun Ayarlar kısmından Konum sekmesine oradan da Gelişmiş Ayarlar seçeneğine tıklayın. Burada 'Deprem Uyarları' seçeneğine tıklayarak uyarıları aktif edebilirsiniz.

Depremzedelerin yerini gösteriyor

Başarsoft, Kahramanmaraş depreminde kullanılmak üzere "Depremde Yardım İhtiyaçları Haritalandırma Portali" kurdu.

https:/deprem.basarsoft.com.tr adrese gerek kalmadan yardım çağrısında bulunanların yerlerinin tespit edilebilmesini sağlıyor. Ayrıca depremde yollar ve binaların yıkıldığı, adres tabelalarının kaybolduğu durumlarda koordinata dayalı ulaşım sağlıyor ve yardım ekiplerini yardım istenen enkazlara yönlendiriyor.

Deprem.io: Yardım ve destek taleplerini topluyor

Deprem.io web sitesi, arama kurtarma çalışmaları ile yardım ve destek taleplerini ortak bir veri tabanında toplayarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarıyor. Kolay kullanımlı deprem.io adresindeki "Yardım Al" menüsünden yardım almak istediğiniz konuyu seçin. Adres bilgilerinizi yazarak işleminizi tamamlayın. Eğer yardım yapmak istiyorsanız "Yardım Sağla" menüsünden yardım sağlayabileceğiniz konuları seçip bilgilerinizi yazmanız yeterli. Aynı zamanda "Yardım Haritaları" bölümünden de yardıma ihtiyacı olanları görebilir ve onlara ulaşabilirsiniz.

Akut ile güvendeyim

Akut Güvendeyim, deprem ya da doğal afet sırasında sevdiklerinize güvendeyim çağrısı yapmanıza yardımcı olan bir uygulama. AKUT Güvendeyim, bilgilerinizi ve konumuzu önceden belirlediğiniz kişilere SMS gönderiyor ve böylece o kişilere sizin güvende olduğunuzu bildiriyor. Uygulamayı kullanmak için internet bağlantısına da ihtiyaç yok. Ayrıca tek bir tuşa basarak seçtiğiniz kişilere konumunuzla birlikte çağrınızı da ulaştırabilirsiniz.

BiP ile yardım iste

Temelde bir mesajlaşma uygulaması olan ama içerisinde birçok eklenti ve uygulama barındıran BiP, deprem anında da en çok tercih edilen uygulamalardandır. BiP'in Acil Durum Butonu'nda yer alan "Yardım İste" özelliğiyle ihtiyaç anında arkadaşlarınızla ve yetkililerle iletişime geçebilirsiniz. Bluetooth teknolojisi üzerinden de çalışan bu özellik acil durumlarda hayati önem taşıyor. BiP Acil Durum Butonu ile durumunuzu konumunuzla birlikte BiP mesajı ve SMS olarak operatör fark etmeksizin ücretsiz gönderebilir ve tek tuşla yakınlarınıza ulaşabilirsiniz!

İnternete ihtiyaç yok

Bu uygulamayı kullanmak için internete ihtiyacınız yok! Bridgefy uygulaması, internet erişiminiz olmadığında yalnızca Bluetooth özelliğinizi açarak arkadaşlarınıza ve ailenize ulaşmanızı sağlıyor. Bridgefy sadece doğal afetler için değil aynı zamanda herhangi bir durumda kullanmak için de idealdir.

Gerçek zamanlı takip

Life360 uygulaması deprem anında cihazınızın GPS özelliğini kullanarak ailenizin ve sevdiklerinizin gerçek zamanlı olarak konumunu göstermektedir. Uygulamanın 'acil durum' tuşunu kullanarak ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek de mümkün.

ÖMER TEMÜR
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Deprem uzmanlarından 'hasarlı binalara girmeyin' uyarısı
Deprem uzmanlarından 'hasarlı binalara girmeyin' uyarısı
150. saatte iki mucize kurtuluş
150. saatte iki mucize kurtuluş
'TCG Bayraktar' ve 'TCG Sancaktar' gemileri, sahra hastanesi oldu
'TCG Bayraktar' ve 'TCG Sancaktar' gemileri, sahra hastanesi oldu
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Depremzedelerin malzemesini çalan 32 kişi tutuklandı
Depremzedelerin malzemesini çalan 32 kişi tutuklandı
Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kesen 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kesen 2 kişi tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek" dedi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin X Belediye Başkanlığının işlemini hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi
Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı rehberlik öğretmenliği müdür yardımcısı ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta bina temeliyle yan yattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 katlı bir binanın temeliyle birlikte komple yan yattığı kaydedildi. Enkazdaki görüntülerde ise binanın inşaatında kullanılan yetersiz malzemeler dikkat çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.