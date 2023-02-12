'TCG Bayraktar' ve 'TCG Sancaktar' gemileri, sahra hastanesi oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TSK'nın arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

İzmir Foça'dan iş makinelerini İskenderun'a taşıdıktan sonra bölgede kalan TSK'nın en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile hastanede olarak hizmet veren gemide incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

TCG Sancaktar'da Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal'dan çalışmalara ilişkin brifing alan Akar daha sonra beraberindeki Komutanlarla yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Aralarında İskenderun'da 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Yasemin Oktay'ın da bulunduğu vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Yaralılar da sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra personele hitap eden Bakan Akar, asrın felaketi sonrası meydana gelen sıkıntıları gidermek için TSK'nın bir bütün halinde, ilk andan itibaren milletinin yanında olduğunu belirtti.

Depremin hemen ardından faaliyetlerin koordinasyonu için karargahlarda Afet Acil Durum Merkezlerinin faaliyete geçirildiğini hatırlatan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Bayraktar, Sancaktar ve İskenderun gemilerini, bölgede bulunan iki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun'a gitmeye hazır olmaları talimatını verdiğini söyledi.

Oluşturulan deniz yardım koridoru ile deprem bölgesine yönlendirilen yardımlara büyük katkılar sağlandığını aktaran Akar, "TCG İskenderun ile şu ana kadar 328'i yaralı olmak üzere 545 kişinin nakli gerçekleştirildi." dedi.

- "Bütün personelimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaraların bir an önce sarılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Burada ciddi bir emek, gayret var. Bütün personelimiz büyük bir istekle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza yardım edebilmek, onların acısını bir nebze de olsa dindirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.

Depremin ardından yardım ve kurtarma ekipleri ile malzemelerinin bölgeye naklinin önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uçakları, gemileri, helikopterleri önemli görevler üstlendi. TCG Bayraktar, TCG Sancaktar rol-2 düzeyinde hasta kabulüne devam ediyor. Şu ana kadar 421 vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik, vermeye devam ediyoruz. İskenderun Üs Komutanlığımız depreme maruz kalmalarına rağmen ellerindeki imkanları seferber ettiler ve şu anda dahi İskenderun'daki arama kurtarma faaliyetlerine, sağlık konusundaki tahliye faaliyetlerine azami düzeyde yardımcı olmaya devam ediyorlar. Gemilerimiz hem personel hem malzeme nakli için hazır bekliyorlar. İlgili kuruluşlarla koordinasyonumuz devam ediyor, ihtiyaç oldukça katkı sağlamaya devam ediyoruz."

- 24 gemi ve 5 helikopter

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bölgede 24 gemi ve 5 helikopteri ile aktif şekilde faaliyetlere katıldığını aktaran Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."