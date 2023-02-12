Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 10:53, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 11:11
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız