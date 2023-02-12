Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 11:15, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 11:16
Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız