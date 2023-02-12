THY 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

Kahramanmaraş Depremi
142 saat sonra kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
142 saat sonra kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi kaçarken yakalandı
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi kaçarken yakalandı
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
Depremlerle ilgili yalan haberler yayımlandı
Depremlerle ilgili yalan haberler yayımlandı
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
150. saatte dört mucize kurtuluş
150. saatte dört mucize kurtuluş
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri, mayısa ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra açıldı
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
OHAL Bölgesinde banka işlemlerinde kimlik kontrolüne düzenleme getirildi
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'AFAD görevlisiyim' diyerek depremzedelerin 5 milyon TL'lik yardımını çaldı
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
'Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır'
Ana sayfaHaberler Yaşam

THY 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

Türk Hava Yolları (THY), 6-11 Şubat'ta yapılan 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin deprem bölgesine ulaştırıldığını, icra edilen 790 seferle de 139 bin 438 afetzedenin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 12:47, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 12:48
Yazdır
THY 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve yetkili makamlarla işbirliği içerisinde deprem bölgelerine insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ile afetzede vatandaşların bölgeden tahliyesi için uçuş operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tahliye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevki için yapılan seferler ve taşınan afetzedelerin sayısı aktarılan açıklamada, "Afetin yaşandığı günden bugüne (6-11 Şubat) toplam 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını, 790 sefer ile de 139 bin 438 vatandaşımızın bölgeden tahliyesini sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugün planlanan tahliye ve kargo uçuşlarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Bugün bölgeye yapacağımız 136 sefer ile arama kurtarma ekiplerinin (tahmini 24 bin 277 yolcu) sevkine devam ediyor olacağız. Yine planladığımız 144 sefer ile de 24 bin 610 yolcumuzun bölgeden tahliyesini öngörüyoruz. Kargo operasyonumuz da hız kesmeden devam ediyor. Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 6 bin 316 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurt dışından da 1693 ton yardım kargosu Türkiye'ye taşındı. Gün içerisinde 18 yurt içi, 9 yurt dışı toplam 27 kargo uçuşunun daha yapılması planlanmaktadır."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yolunu kaybeden ekipleri, önlerine çıkan köpek köye ulaştırdı
Yolunu kaybeden ekipleri, önlerine çıkan köpek köye ulaştırdı
Hatay'daki deprem tehlikesi ve önlemler, 13 yıl önce yazılan kitapta
Hatay'daki deprem tehlikesi ve önlemler, 13 yıl önce yazılan kitapta
Bakan Kirişci: Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadı
Bakan Kirişci: Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadı
152. saatte Adıyaman'da üç mucize kurtuluş
152. saatte Adıyaman'da üç mucize kurtuluş
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş
Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş

Bu Habere Tepkiniz

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek" dedi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin X Belediye Başkanlığının işlemini hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi
Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Bu yıl YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından muaf tutulacak

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.
Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, alanı rehberlik öğretmenliği müdür yardımcısı ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş

Kurtarıldığında kitaplarını soran lise öğrencisi enkazdaki bekleyişini kaydetmiş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan lise öğrencisi Gürkan Öztürk'ün yığınların arasında beklediği anlar, çektiği görüntülerde yer aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.