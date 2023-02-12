Naci Görür'den Adanalılara çağrı: Yetkililer sorun görmüyorsa evlerinize dönün

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yıkım yarattığı 10 ilden biri olan Adana'da halkın deprem tedirginliği sürüyor.

Deprem endişesi ile evlerine girmek istemeyen Adanalılara yönelik çağrıda bulunan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "AFAD ve Belediye yetkilileri bir sorun görmüyorsa, lütfen onlara uyun ve evlerinize dönün" dedi.

"AFAD VE YETKİLİLER SORUN GÖRMÜYORSA..."

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, lütfen biraz da beni anlayın. Hepinizin acısına, endişesine saygı duyuyorum ama , binlerce kişi bana defalarca yazıp aynı şeyleri soruyor, açıklama istiyor. Yanlış anladığı veya anlamadığı halde sitem ediyor, az da olsa kimileri saygı sınırını zorluyor. Şimdi Adana Milletvekili meslektaşım Sayın Müzeyyen Şevkin ile konuştum. Adanalı kardeşlerim evlerine girmemekte direniyorlarmış. Arkadaşlar, eğer evinizde hasar yoksa, AFAD veya Belediye yetkilileri bir sorun görmüyorsa lütfen onlara uyun ve evlerinize dönün.

Bilim insanları olarak bizler hükümeti, yerel yönetimleri ve halkı görevimiz gereği uyarabiliriz. Tıpkı Elazığ depreminden sonra Maraş konusunda uyarı yaptığımız gibi. Maraş depremi olduktan sonra güney alanların Adana ve Antakya yörelerinin de özenli olması gerektiği hususunda yetkilileri uyardık. Bu illa orada şu zamanda şöyle deprem olacak demek değildir. Bilinçli olmak, hazır olmak, yanlış davranmamak demektir. Sevgiyle."