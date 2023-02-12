TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu'ndan Afşin Elbistan Termik Santrali'ne dair açıklama

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin yaşadığı bölgede incelemelerini sürdürdüğünü, il il gezerek vatandaşlara yardım ulaştırdıklarını ve enerji işçilerinin çalışmalarına destek olduklarını vurguladı.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı bölgelerinde yıkımın oldukça büyük olduğuna dikkati çeken Kabaloğlu, bu şehirlerin bazı bölümlerinde enerji altyapısının da hasar gördüğünü kaydetti.

Kabaloğlu, enerji üretim ve dağıtım şirketlerindeki üyelerinin çalışmalarına özveriyle devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hayatını kaybeden üyelerimiz var, yakınlarını kaybeden üyelerimiz var. Acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Enerji işçileri, bir taraftan acısını yaşıyor, diğer taraftan işlerine dört elle sarılıyor. Deprem bölgesinde enerji ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor. Barajlarda şu an için herhangi bir sorun görünmüyor ama bölgenin en önemli elektrik üretim tesislerinden Afşin Elbistan Termik Santrali'nde deprem nedeniyle üretim durmuş vaziyette. Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan bu santralin iki ünitesinde üretimin tekrar başlaması için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Tahminlerimiz, santralin 15 gün içerisinde tekrar üretime başlayacağı yönünde. Sendika ailesi olarak yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."